Fonte : servizitelevideo.rai di 2 giu 2024

Non è un buon accordo ma vogliamo con forza il rilascio degli ostaggi. "Ci sono molti dettagli da definire,anche che non ci sarà un cessate il fuoco permanente finché tutti gli obiettivi di Israele non saranno raggiunti".

Israele pronto a intesa ostaggi liberi