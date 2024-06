Israele Herzog | Pieno sostegno a Netanyahu su accordo per rilascio ostaggi

Fonte : periodicodaily di 2 giu 2024

(Adnkronos) – Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha dichiarato il suo "pieno sostegno" a Benjamin Netanyahu per la sua proposta per un accordo per il rilascio degli ostaggi, ringraziando Joe Biden per il discorso con cui venerdì ha presentato la proposta e per il suo "continuo impegno per il rilascio di tutti gli ostaggi trattenuti.

