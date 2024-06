Fonte : sbircialanotizia di 2 giu 2024

L'intervento del Presidente dopo che i ministri dell'estrema destra hanno minacciato di abbandonare la coalizione se il premier continua a cercare un'intesa Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha dichiarato il suo "pieno sostegno" a Benjamin Netanyahu per la sua proposta per un accordo per il rilascio degli ostaggi, ringraziando Joe Biden per il discorso con.

Israele annuncia | Abbiamo accettato l’accordo non è buono ma libera gli ostaggi