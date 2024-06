Fonte : superguidatv di 2 giu 2024

Sembrerebbero esserci poche speranze per la modella peraltro una delle ultime arrivate in Honduras! Isola dei Famosi 2024, dove seguirlo in tv e streaming L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, inizialmente è andato in onda con il doppio appuntamento settimanale il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi 2024 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta domenica 2 giugno Nomination ed eliminati