Iran ex leader Ahmadinejad si candida alle presidenziali

(Di domenica 2 giugno 2024) L'ex presidenteiano Mahmoudsi èto per le elezioni, dopo che un incidente in elicottero ha ucciso il presidente Raisi. Lo riferisce la Cnn. Tuttaviapotrebbe essere escluso dalla corsa: il Consiglio dei Guardiani vaglierà iti e pubblicherà una lista di quelli qualificati l'11 giugno. La registrazione dell'ex, ed ex membro dell'élite delle Guardie rivoluzionarie, mette sotto pressione la guida suprema Ali Khamenei: quandoera in carica ha sfidato apertamente il religioso e per questo il suo tentativo dirsi nel 2021 fu bloccato. .