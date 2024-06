Incidente sulla SS172 auto investe ciclista poliziotto morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 2 giugno 2024) Tarantini Time Quotidianomortale poco dopo le 19 di domenica due giugnoin direzione Taranto. Un’con a bordo una donna, per cause ancora da accertare, avrebbe investito un, che sarebbesul. Si tratta di undella questura di Taranto. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri e sanitari del 118. Notizia in aggiornamento.L'articolosulproviene da Tarantini Time Quotidiano.