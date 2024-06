Incidente al casello autostradale tre morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Tre persone sono morte in unstradale avvenuto aldell'A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Almeno tre le vetture coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco il cui intervento è in corso. Gravi danni alla struttura del. .