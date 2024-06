Incidente a Malnate frontale tra due auto sulla Provinciale 3 | cinque feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024)(Varese), 2 giugno 2024 –persone ferite in seguito a un graveavvenuto nella notte a. Erano da poco passate le 2.45 quando per cause in corso di ricostruzione due vetture si sono scontrate frontalmente all’altezza di una curva lungo la3, la strada che dalla Folla porta verso Cantello. L’impatto è stato violento, sul posto sono arrivate tre ambulanze, un’medica e l’elisoccorso.le persone prese in carico dai sanitari: si tratta di due donne di 24 e 34 anni e di tre uomini di 34, 51 e 60 anni. Per quattro di loro è stato disposto il trasporto al pronto soccorso in codice giallo, uno è stato trasferito al Niguarda, uno all’ospedale di Legnano e altri due al Circolo di Varese. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.