Questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti per domare un incendio in un appartamento situato in località Levane Alta, nel Comune di Montevarchi.

Incendio in un appartamento a Levane Alta | intervento dei Vigili del fuoco di Montevarchi