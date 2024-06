Fonte : orizzontescuola di 2 giu 2024

L'articolo Immissioni in ruolo ATA 2024, la certificazione di alfabetizzazione digitale non è requisito La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non è requisito di accesso alle graduatorie ATA di prima fascia e non sarà necessaria per le immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024-25 attese nei prossimi mesi.

