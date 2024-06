Immagination car | dalla Sierra Leone la prima auto fatta con soli materiali di scarto e rifiuti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 2 giugno 2024) Studente di geologia e “inventoredidatta” – come lui stesso ama definirsi –, Emmanuel Alie Mansari, originario della, ha costruito con le sue mani un’mobile a zero emissioni, unica al mondo. Si chiama Imagination Car ed è una vettura a energia solare, in grado di.