Fonte : ilrestodelcarlino di 2 giu 2024

All. Caccia Arbitro: Lura Mancini di Macerata Reti:16’ pt Gramazio. Per la squadra di Arcangeli doccia fredda al 16’ poichè Gramazio batte Ribiscini e porta in vantaggio il Montemarciano.

Il Tavullia strappa ai rigori il sogno Promozione