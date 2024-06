Il ritorno di Mahoud Ahmadinejad l’ex presidente iraniano pronto a candidarsi | l’ultima sfida a Khamenei – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024)Mahmoudsi prepara aper le prossime elezioni presidenziali, dopo la morte di Ebrahim Raisi in un incidente con l’elicottero. In vista del 28 giugno,si è quindi registrato per poter votare, dopo che gli era stato impedito dialle presidenziali del 2017 e del 2021 dal Consiglio dei Guardiani, sotto il controllo del leader supremo Ali. Come ricorda l’agenzia Ap, la mossa di, che finora ha sempre negato l’esistenza dell’Olocausto, arriva in un momento di crescenti tensioni tra Iran e Occidente. Con Teheran che sembra impegnata in una nuova accelerazione del programma nucleare e sul suo contributo in armi alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Oltre alla sistematica repressione del dissenso all’interno del Paese.