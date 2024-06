Fonte : ilgiorno di 2 giu 2024

Noi stamattina (Rai 3 alle 10,15) vi presentiamo Patch Adams, il mitico clown che fa sorridere i bambini malati. com . Io stamattina sarò ai Fori Imperiali per seguire la sfilata, è il mio modo di rendere omaggio ai militari italiani che aiutano, in tutto il mondo, civili in difficoltà, a volte rischiando la vita e molti di loro perdendo autonomia e mobilità.

Il Quirinale la casa degli italiani aperta a tutti Soprattutto oggi