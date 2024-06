Fonte : ilgiorno di 2 giu 2024

Ugo Sivocci, appunto. “The show must go on” non si dice ancora ma già si pratica, però. Lo sfondo bianco assume una forma triangolare. Non più il quadrilatero dei 4 Moschettieri.

Il moschettiere dell’Alfa Primo sangue in pista Il pilota Ugo Sivocci sugli alberi del Parco