Fonte : liberoquotidiano di 2 giu 2024

twitter Bound for the last @steftsitsipas battles past Arnaldi 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2 to reach his fourth Roland-Garros quarterfinal! #RolandGarros pic.

Il giustiziere di Sinner colpisce ancora | Arnaldi fuori contro Tsitsipas Il colpo che ha mandato ko l' azzurro | Guarda