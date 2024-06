Fonte : it.insideover di 2 giu 2024

Persa una battaglia, però, il Borussia ha la possibilità di…vincere la guerra. Al Borussia Dortmund non è riuscita, nella finale di Champions, l’impresa di battere il Real Madrid di Carlo Ancelotti, vincitore nell’epilogo di Wembley per 2-0 contro i gialloneri tedeschi e laureatosi campione d’Europa per la quindicesima volta.

Il calcio…si arma | perché Rheinmetall sponsorizzerà il Borussia Dortmund