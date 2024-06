Fonte : puntomagazine di 2 giu 2024

Artisti dai 4 anni in su per la categoria canto, e dai 6 ai 90 anni per le categorie ballo, danza, musica, recitazione e musical avranno un’occasione unica ed imperdibile di partecipare e farsi notare da una giuria di esperti che di tappa in tappa, valuterà i vari talenti e verrà dato modo di competere per i prestigiosi premi e riconoscimenti.

Il 4 giugno si fa rumore a Sant’Antimo con Rumore Bim Festival