I padri pellegrini e i campi di mais

(Di domenica 2 giugno 2024) Dopo la scoperta dell’America iniziarono i grandi esodi verso il nuovo continente e non fu una cosa positiva; migrarono infatti nelle Americhe delinquenti, ladri, assassini tutti in fuga dalla madre patria, in primis Inghilterra, Spagna ed Olanda; per porre rimedio a queste storture storiche Giacomo I re d’Inghilterra crea un ordine puritano, i; i quali una volta in America avrebbero dato origine ad un popolo onesto, eletto, puro, religioso, in sintesi le basi del Puritanesimo. Ben 102 prescelti si imbarcarono su una nave chiamata Mayflower con destinazione il Massachusset. Il viaggio fu terribile: in due mesi di navigazione su questo vascello successe di tutto, in primis lo scorbuto, terribile patologia dovuta alla carenza di vitamina C presente in frutta e verdura che in nave era impossibile avere.