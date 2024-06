Fonte : calcioweb.eu di 2 giu 2024

E’ apoteosi in casa Venezia: la squadra torna in Serie A dopo due anni di ‘purgatorio’ nel campionato cadettoIl futuro del tecnico non è scontato e le sirene di mercato potrebbero cambiare le carte in tavola.

Gytkjaer manda il Venezia in Paradiso | è Serie A dopo 2 anni di Purgatorio!