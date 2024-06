Fonte : periodicodaily di 2 giu 2024

Le ipotesi per cui si procede sono omicidio e(Adnkronos) – La procura di Rovigo nei giorni scorsi ha riaperto il caso di Greta Spreafico, la donna comasca scomparsa da Porto Tolle in provincia di Rovigo due anni fa in circostanza misteriose: c’è un fascicolo con un nuovo indagato su cui vige il massimo riserbo.

Greta Spreafico riaperto il caso | nuovo indagato per omicidio