Fonte : lanazione di 2 giu 2024

"Potrebbero essere utili anche per lo studio – riprende Gabriele – per rivedere dei momenti del libro; si possono avere riassunti, schemi semplificati, mappe concettuali, utilizzabili, magari, per ragazzi con difficoltà di apprendimento.

Giovani innovatori crescono Dalla scuola alla start-up Studenti del Marchi in vetrina