Fonte : tg24.sky di 2 giu 2024

E c'è sgomento da parte dei soccorritori: "Ci sono scivolati via". "State insieme, fate massa, abbracciatevi". Stavano festeggiando un esame. Ma non c'è stato nulla da fare: l'acqua li ha comunque portati via.

Giovani dispersi nel fiume Natisone pompieri | Ci sono scivolati via Aperto fascicolo