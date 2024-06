Gianmaria Volpato Un esordio nello ’Stagno’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Dalla musica alle pagine di un libro. Ha esordito anche nella letteratura, in artecon il romanzo ruvido e tagliente Stagno (Mondadori), che l’autore presenta domani, alle 19, al Convento delle Suore Francescane in via Santa Margherita 12 con Francesco Zani. In cantante e cantautore di Vicenza, lanciato dal talent X Factor, porta il lettore nel mondo di Italo, un diciassettenne cresciuto in una sconosciuta e pigra provincia insieme alla madre, Stefania, una bella donna di mezz’età che gestisce un centro estetico e che, durante l’infanzia del figlio, lo ha trascinato da un concorso di bellezza all’altro.