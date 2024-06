Fonte : sbircialanotizia di 2 giu 2024

Non emergono segni di strangolamento e non ci sono neanche ferite d'arma da taglio Giada Zanola era ancora in vita, forse priva di sensi, quando è arrivata sul cavalcavia di Vigonza da cui, poi, è stata gettata di sotto dal compagno Andrea Favero.

Giada Zanola era ancora viva quando è stata gettata giù dal cavalcavia | l’autopsia