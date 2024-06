Fonte : tuttotek di 2 giu 2024

Oltre allo smartwatch in questione, Samsung dovrebbe presentare durante l’evento Unpacked anche i nuovi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch X La conferma ufficiale arriva direttamente dal sito web del colosso coreano, dove per un breve periodo è comparsa una pagina dedicata allo smartwatch con il codice modello SM-R861, lo stesso già individuato in precedenti certificazioni.

Galaxy Watch FE | arriva la conferma ufficiale di Samsung