Fuoristrada donato alla Croce Rossa Italiana

(Di domenica 2 giugno 2024) Graziesomma di 50.000 euro devoluta da Bcc RomagnoloComitato di Cesena, un nuovo4x4 va ad aggiungersi agli automezzi in dotazioneCri: l’autoveicolo è fondamentale per raggiungere le zone più impervie del nostro territorio, migliorando la capacità di risposta alle esigenze della comunità. Le risorse utilizzate per l’acquisto del mezzo provengono draccolta fondi promossa dFederazione Bcc dell’Emilia-Romagna e dFederazione Raiffeisen Alto Adige. La sede Cri di Cesena ha subito ingenti danni causati dall’alluvione dello scorso anno.