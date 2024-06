Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Formazioni ufficiali Atalanta Fiorentina, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 18:00 Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Atalanta Fiorentina, 38esima giornata di Serie A in programma alle ore 18:00 al Gewiss Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI Atalanta Fiorentina ecco le scelte per il match