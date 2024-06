Folle rissa in piazza Garibaldi fermati tre ragazzini con l’accusa di tentato omicidio Caccia al quarto complice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Cantù, 2 giugno 2024 - Tre minorenni sono statidai carabinieri con l'accusa diaggravato in concorso, per lascoppiata questa notte a Cantù, in cui tre uomini sono stati feriti: due, di 44 e 33 anni, con conseguenze gravissime, ricoverati in prognosi riservata. Il terzo accoltellato è stato dimesso, su sua stessa volontà. I ragazzi, di 14, 16 e 17 anni avrebbero partecipato allatenendo fermi e dando calci agli aggrediti mentre ungiovane, maggiorenne, avrebbe materialmente sferrato i fendenti. All’appello manca quest’ultimo, ricercato da stanotte. Allaavrebbero partecipato una quindicina di persone, ma sono almeno una sessantina i testimoni, identificati e sentiti dai carabinieri, che hanno anche acquisito video.