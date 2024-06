Fonte : feedpress.me di 2 giu 2024

Ombrelli aperti in piazza Venezia per ascoltare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria dove come da tradizione viene deposta una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto.

Festa della Repubblica ombrelli aperti a Roma Il presidente Mattarella | Indipendenza e libertà grandi conquistate