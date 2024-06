Fonte : open.online di 2 giu 2024

Il nostro contributo – e in esso delle Forze Armate – alla causa della pace e della stabilità internazionali è più che mai prezioso nell’odierna situazione caratterizzata da devastazioni e aggressioni alle popolazioni civili in Europa e in Medio Oriente».

Festa della Repubblica la cerimonia all’Altare della Patria e le Frecce Tricolori Mattarella | Padri della patria sognavano Italia aperta all’Ue – I video