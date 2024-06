Fonte : sportface di 2 giu 2024

Stando dunque a questi indizi, sembra che non faccia parte del progetto di Mou Edin Dzeko, che ha ancora un anno di contrattoIl 38enne ex Roma, che in questa stagione ha firmato 25 gol e 10 assist in 46 partite giocate, nonostante le ricche proposte ricevute dall’Arabia Saudita, non avrebbe però alcuna intenzione di andarsene.

Fenerbahce in arrivo Mourinho | vuole Lukaku e Dybala via Dzeko