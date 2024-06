Evasione fiscale Denunciati 23 imprenditori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Dalla Campania a Bergamo, seguendo il filo rosso di una presuntamilionaria. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno concluso, nei giorni scorsi, un’attività ispettiva nei confronti di un’impresa operativa nel settore del commercio all’ingrosso di materiale ferroso. Le attività ispettive hanno consentito alle Fiamme Gialle di rilevare una maxiall’Iva per oltre 2 milioni di euro realizzata da una rete di imprese, aventi sede nelle province di Avellino, Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì e Bergamo, fraudolentemente interposte tra soggetti comunitari e nazionali e dedite alla sistematica emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per oltre 4 milioni di euro. Le indagini, avviate all’esito di approfondimenti investigativi relativi a movimentazioni finanziari anomale, e poi sviluppate mediante l’esame della copiosa documentazione acquisita, anche di natura bancaria, l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo nonché avvalendosi del sistema di cooperazione internazionale di mutua assistenza amministrativa finalizzata al contrasto dell’, hanno consentito di ricostruire l’intera filiera dei soggetti coinvolti nel sistema di frode.