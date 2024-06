Fonte : ilgiorno di 2 giu 2024

Si tratta della dottoressa Sara Zanetti, la quale prenderà automaticamente in carico i pazienti di Russo. "Anche il dottor Paolo Perego andrà in pensione - commenta l’assessore -, per questa ragione stiamo proseguendo la stretta collaborazione con Asst Brianza per trovare un sostituto".

Due medici in pensione Ne arriva uno