Fonte : tpi di 2 giu 2024

Per il cinema Christian De Sica e Angela Finocchiaro per il film “Ricchi a tutti i costi” disponibile dal 4 giugno sulle piattaforme. Infine per chiudere la puntata Cristiano Malgioglio, che presenterà, con tanto di balletto dedicato, il suo singolo per l’estate “Fernando”.

Domenica In | ospiti e scaletta di Mara Venier oggi 2 giugno 2024