Fonte : feedpress.me di 2 giu 2024

Almeno tre le vetture coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco il cui intervento è in corsoTre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell’A12 a Rosignano, in provincia di Livorno.

Domenica di sangue sulle strade tre morti e cinque feriti gravi dopo un gravissimo incidente ad un casello autostradale in Toscana