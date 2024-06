Fonte : orizzontescuola di 2 giu 2024

"Consigliate di non scegliere come capofila la prima scuola in elenco, perché noi nell'ultimo triennio, per questo motivo, ne abbiamo ricevuto oltre 3000 domande": il consiglio arriva da un'assistente amministrativa che valuterà le domande di terza fascia ATA, aperte fino al 28 giugno.

Domande graduatorie terza fascia ATA il consiglio di un’amministrativa | Non scegliete tutti la prima scuola capofila in elenco