Disegno contro il fumo | vince Camilla

(Di domenica 2 giugno 2024) In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, lo Ior ha realizzato in 70 scuole della Romagna il contest ‘Liberi di scegliere’ che premia il miglior manifesto creato dagli studenti per contrastare l’uso delle sigarette. Are quest’anno il concorso, su 11.500 alunni, è stataLeonora della classe 2ª F della scuola media ‘Zangheri’. L’elaborato della giovane, creato insieme alla professoressa Paola Mercatali, verrà affisso in tutta la Romagna per far comprendere, soprattutto ai coetanei, l’importanza di non cedere alle pressioni sociali e a distinguersi da chi segue certe ‘mode’ pericolose. L’elaborato vede quattro bambini stilizzati, dipinti coi colori tipici della bandiera della pace, che si tengono per mano sulla superficie del pianeta.