Fonte : ilrestodelcarlino di 2 giu 2024

Si tratta di Resto al Sud 2. Opportunità da scaricare a terra in maniera efficace, di vitale importanza per sostenere l’imprenditoria del Piceno in una fase in cui, a pochi chilometri di distanza, 13 comuni della provincia di Teramo possono contare sulle agevolazioni previste dalla Zes unica.

Decreto coesione e Cna Il confronto con le imprese