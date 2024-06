De Sciglio matrimonio in Toscana con Nikita Scacchi per l’atleta Juventus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) San Casciano Val di Pesa (Firenze), 2 giugno 2024 – Fiori bianchi e grandi lampadari in una struttura a vetri. Ampi tavoli rotondi e lo sfondo della campagna. Mattia De, esterno difensivo della, ha scelto la provincia di Firenze per il, pronunciando il sì alla compagna. La coppia, che ha una figlia di nome Sole nata nel giugno 2023, ha coronato il suo sogno d’amore. Un evento mondano con diversi volti noti. Del mondo bianconero, in particolare, c’era Carlo Pinsoglio, terzo portiere dellae grande amico di De, con la compagna Hind El Mahi. La coppia ha scelto, come location della cerimonia nuziale civile e del banchetto, Villa Mangiacane a San Casciano Val di Pesa, struttura storica riconvertita a luogo per cerimonie.