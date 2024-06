Come soccorrere con un’App Facile-Dae il corso per aiutare in caso di arresto cardiaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Mercoledì snella sala Club House dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi si è tenuto il primoDae – Poche mosse e una scossa’ proposto con lo scopo di diffondere la cultura e l’uso dei defibrillatori sul territorio. La serata è stata introdotta dal presidente del Centro per i diritti del malato Luca Menegatti. Fra le varie nozioni acquisite è emerso quanto, indiimprovviso, sia importante contattare nell’immediato il 118. Una volta presa in carica la chiamata, l’operatore guiderà l’utente nel riconoscimento dell’, attiverà i mezzi di soce fornirà istruzioni per iniziare il massaggio, supportato anche da altri soccorritori attivati tramite l’app DAE RespondER. L’obiettivo principale dell’app, che tutti i cittadini maggiorenni potranno attivare direttamente sul proprio smartphone, è quello di utilizzare le tecnologie oggi a disposizione per allertare immediatamente ed in automatico il personale formato all’uso dei DAE, nel momento stesso della attivazione dei mezzi di soc, riducendo così il tempo di applicazione della defibrillazione delle vittime di