Cina sull’altra faccia della Luna la sonda Chang’e-6 arrivata su lato nascosto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 2 giugno 2024) La missione spaziale ha come obiettivo quello di raccogliere, per la prima volta nella storia, campioni di terreno e rocce di questa regione meno esplorata Laha annunciato che la suaChang'e-6 ècon successo sul. L'alggio in un enorme cratere noto con il nome di bacino del .