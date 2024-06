Champions League il dato sul premio MVP è da NON CREDERE | è successo per il QUARTO ANNO DI FILA

Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Dani Carvajal, autore del momentaneo 1-0, ha vinto il premio di migliore in campo della finale di Champions League Il colpo di testa vincente sul primo palo per il momentaneo 1-0 ha permesso a Dani Carvajal di conquistare, oltre alla sua sesta Champions League, anche il premio della UEFA di migliore in campo della finale.

