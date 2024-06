Fonte : sport.quotidiano di 2 giu 2024

Nella ripresa, però, il Real è riuscito via via ad uscire dal guscio e al 75’ ha sbloccato la partita con il colpo di testa di CarvajalLa cosa più importante non è il numero dei trofei ma poter passare queste serate qua.

Champions League Ancelotti | È un sogno Viviamo per notti come questa