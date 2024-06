Capodanno dell’Estate Tutta la costa protagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) La prima edizione della Notte Rosa si è svolta il primo luglio 2006 sulla Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna da Cattolica alle spiagge di Comacchio. Da allora è stata festeggiata ogni anno, tanto da diventare per tutti ilItaliana. Di edizione in edizione, la Notte Rosa si è arricchita di eventi sensazionali e di ricordi indelebili. Molteplici le iniziative studiate dalle località coinvolte, oltre 300 eventi in media per ogni edizione che raggruppano 110 chilometri diinsieme con altre città dell’entroterra. Ma ciò che la rende davvero speciale sono, però, le persone che ogni anno accorrono in Romagna per festeggiarla, ognuna col proprio tocco di rosa, ognuna con la propria particolarità e il proprio singolare modo di renderla unica e indimenticabile.