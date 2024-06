Calendario Roland Garros 2024 oggi | ordine di gioco 2 giugno orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Seconda domenica al Roalnd, dopo il grande caos provocato dalla pia. La fortuna dell’organizzazione è che a livello di singolari il programma si è riuscito ad allineare in toto agli ottavi di finale. Nei doppi, invece, regna il caos, con diverse partite ancora non iniziate a livello di primo turno. In casa Italia ci sono ben tre appuntamenti importanti. Il primo, sul Court Philippe Chatrier, vedrà in campo Elisabetta Cocciaretto, che dovrà sovvertire il pronostico contro Coco Gauff (l’americana, va ricordato, qui ha una finale all’attivo nel 2022). Il secondo, nella seconda sessione serale del torneo al suo attivo, sarà con Jannik Sinner, di scena contro il francese Corentin Moutet e di nuovo sfidando il pubblico parigino. Per il terzo c’è da trasferirsi sul Court Suzanne Lenglen, con Matteo Arnaldi atteso a un compito di grande difficoltà contro il greco Stefanos Tsitsipas.