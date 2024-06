Calciomercato MANCHESTER UNITED | via Martial e Varane sono due gli obiettivi Ma chi sarà l’allenatore? TEN HAG è in forse

Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Ma chi sarà l’allenatore ancora non si sa Secondo Manchester Evening News, il Manchester United sta lavorando già alacremente per le operazioni di calciomercato da fare quest’estate, anche se ancora non si sa chi sarà il prossimo allenatore.

