Cagliari Lite in un locale di via Caprera | Yari Fa uccide Fabio Piga

(Di domenica 2 giugno 2024)è stato ucciso con una coltellata al culmine di un litigio avvenuto nella notte ain undi via, il Donegal.tano di 37 anni, ex carabiniere, ora impiegato in una grande azienda, è stato colpito con un fendente al petto.Fa, 19 anni di San Michele, è stato identificato dagli agenti delle volanti e dagli investigatori della Mobile e poi portato negli uffici della Questura. PerFa è scattato l’arresto per omicidio volontario. In base alla ricostruzione degli inquirentisi è avvicinato ai bagni dove era stato segnalato qualcosa di anomalo. Lì c’eraFa. È intercorsa una violenta discussione e il diciannovenne ha estratto un coltello per colpire. Un solo fendente, letale.