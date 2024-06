Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Come riportato da Fabrizio Romano, tra i primi due punti ci sono le Il Borussia Dortmund, dopo la sconfitta in Champions, al lavoro sul calciomercato: sfida al Milan per Guirassy dello Stoccarda Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League il Borussia Dortmund gira pagina per iniziare a pianificare la prossima stagione.

Borussia Dortmund | sfida al Milan per Guirassy | l’obiettivo per l’attacco