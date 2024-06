Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

L’eredità in casa Bologna che Thiago Motta ha lasciato ad Italiano in vista della prossima stagioneE lasciando in eredità una cosa che poche squadre oggi hanno: la completezza del rendimento della rosa.

Bologna | ecco qual è la più importante EREDITA’ che Thiago Motta lascia a Vincenzo Italiano